«Отказ от BMW и корейцев»: Дилеры оценили готовность россиян пересесть на китайские машины

Автовладельцы из премиального ценового сегмента активно пересаживаются на китайские электромобили, заявил генеральный директор АВТОDOM Подписка Максим Шишко в пресс-центре НСН.

«Если говорить про то, кто и на что пересаживается, в премиальных брендах есть серьезная сегментация. Верхний ценовой сегмент готов пересаживать не электрические автомобили, там раньше покупали BMW за 8-9 миллионов, сейчас за эти деньги можно крутую «электричку» взять китайскую, получит новые эмоции. По ощущениям, пользователи корейских автомобилей активно пересаживаются на китайские. До половины людей готовы это делать. Если говорить о премиальных брендах среднего и низкого ценового сегмента, там 30% посматривают на «китайцев». Это те, кто покупал в пределах трех миллионов рублей Skoda, младшие модели Toyota. Я в октябре с BMW пересяду на китайский автомобиль», - рассказал он.

Российские автолюбители зачатую просят изменить китайские автомобили «под себя», заявил ранее директор по развитию ГК Обухов Завьялов Евгений в пресс-центре НСН.

