«Отказ от BMW и корейцев»: Дилеры оценили готовность россиян пересесть на китайские машины
Генеральный директор АВТОDOM Подписка Максим Шишко заявил, что дольше всех «сопротивляется» средний ценовой сегмент.
Автовладельцы из премиального ценового сегмента активно пересаживаются на китайские электромобили, заявил генеральный директор АВТОDOM Подписка Максим Шишко в пресс-центре НСН.
«Если говорить про то, кто и на что пересаживается, в премиальных брендах есть серьезная сегментация. Верхний ценовой сегмент готов пересаживать не электрические автомобили, там раньше покупали BMW за 8-9 миллионов, сейчас за эти деньги можно крутую «электричку» взять китайскую, получит новые эмоции. По ощущениям, пользователи корейских автомобилей активно пересаживаются на китайские. До половины людей готовы это делать. Если говорить о премиальных брендах среднего и низкого ценового сегмента, там 30% посматривают на «китайцев». Это те, кто покупал в пределах трех миллионов рублей Skoda, младшие модели Toyota. Я в октябре с BMW пересяду на китайский автомобиль», - рассказал он.
Российские автолюбители зачатую просят изменить китайские автомобили «под себя», заявил ранее директор по развитию ГК Обухов Завьялов Евгений в пресс-центре НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Украине приняли проект о переносе празднования Рождества
- Защитник «Краснодара» Рамирес перешел в «Ференцварош» Черчесова
- Телеграм: Квантовый Путин и недовольные генералы
- Три человека пострадали в результате взрыва в автомобиле в Белгороде
- Главы МВД, Минобразования и Мининфраструктуры Молдавии подали в отставку
- Зампред Госдумы Борис Чернышов попал в ДТП
- Боксер Усик хочет составить конкуренцию Зеленскому на выборах президента Украины
- На Украине захотели выращивать марихуану в Крыму
- СМИ: Число работающих пенсионеров в России снизится до 5,6 млн к 2025 году
- Госдума одобрила повышение предельного возраста пребывания в запасе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru