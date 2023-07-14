«Отказ от BMW и корейцев»: Дилеры оценили готовность россиян пересесть на китайские машины

Генеральный директор АВТОDOM Подписка Максим Шишко заявил, что дольше всех «сопротивляется» средний ценовой сегмент. 

Автовладельцы из премиального ценового сегмента активно пересаживаются на китайские электромобили, заявил генеральный директор АВТОDOM Подписка Максим Шишко в пресс-центре НСН.

«Если говорить про то, кто и на что пересаживается, в премиальных брендах есть серьезная сегментация. Верхний ценовой сегмент готов пересаживать не электрические автомобили, там раньше покупали BMW за 8-9 миллионов, сейчас за эти деньги можно крутую «электричку» взять китайскую, получит новые эмоции. По ощущениям, пользователи корейских автомобилей активно пересаживаются на китайские. До половины людей готовы это делать. Если говорить о премиальных брендах среднего и низкого ценового сегмента, там 30% посматривают на «китайцев». Это те, кто покупал в пределах трех миллионов рублей Skoda, младшие модели Toyota. Я в октябре с BMW пересяду на китайский автомобиль», - рассказал он.

Российские автолюбители зачатую просят изменить китайские автомобили «под себя», заявил ранее директор по развитию ГК Обухов Завьялов Евгений в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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