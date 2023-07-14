В «Автодоме» заявили, что параллельный импорт «удешевил» запчасти для ряда брендов

Проблемы с автозапчастями бывают из-за логистики, но на техобслуживании автомобилей это никак не отражается, заявил директор по развитию ГК Обухов Завьялов Евгений в пресс-центре НСН.

«Мы все работает на дефиците, нет такого, что ты зашел в салон и сразу купил. Бывает такое, что ты зашел и хочешь серенький автомобиль, а есть только красненький. Поэтому ты берешь красный, потому что, когда будет серый, непонятно. Что касается запчастей, локальные дефициты могут возникать, это касается кузовного сегмента. Если мы говорим именно об обслуживании, проблем никаких нет. Зачастую закупаются большие сервисные акции, нужно ловить момент», - рассказал он.

Со своей стороны, генеральный директор АВТОDOM Подписка Максим Шишко добавил, что по некоторым брендам удалось найти даже более выгодные каналы поставок запчастей.

«По некоторым брендам удалось найти каналы, которые позволяют дешевле возить запчасти по параллельному импорту, чем они покупались через официальных дистрибьютеров. Мы здесь большой проблемы не видим, проблема гарантии решается страховыми инструментами, которые тоже вменяемых денег стоит», - объяснил он.

За первое полугодие продажи новых автомобилей в России увеличились на 14% по сравнению с предыдущим годом, заявил ранее исполнительный директор, главный редактор сайта АВТОСТАТ Сергей Удалов в пресс-центре НСН.

