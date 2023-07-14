«500 тысяч в месяц»: Автостат представил статистику продаж новых и поддержанных автомобилей

За первое полугодие продажи новых автомобилей в России увеличились на 14% по сравнению с предыдущим годом, заявил исполнительный директор, главный редактор сайта АВТОСТАТ Сергей Удалов в пресс-центре НСН.

«За полугодие на рынке новых легковых автомобилей объем составил 402 тысячи, это плюс 14% к прошлому году, но это явно и близко не доходит до объемов, которые у нас были в 2019 году. Говорить о том, что россияне прям ринулись за автомобили, все-таки не совсем. Если сравнить продажи июня этого года – было 82 тысячи, 2019 год – на уровне 130-150 тысяч. Рынок автомобилей с пробегом больше, там объемы больше, в первом полугодии мы находимся на уровне 280 тысяч, май и июнь были близки к 500 тысячам автомобилей в месяц. Если говорить о кредитах, они заметно больше выдаются, чем в прошлом году, на новые автомобили, это +55% в деньгах. Картинка такая, что мы медленно идем в горку, но говорить об ажиотажном спросе я бы не стал. Я думаю, что есть понимание у всех, что машины будут дорожать», - рассказал он.

Рекордный рост продаж автомобилей в июне вывел рынок российского автопрома «в плюс». По сравнению с прошлым годом продажи увеличились в 2,5 раза, до 82,4 тысяч штук.

На этом фоне россияне не перестали бить рекорды, за первое полугодие количество выданных автокредитов составило в общей сумме 600 миллиардов рублей, что тоже на 13% выше результата рекордного периода в 2021 году.



