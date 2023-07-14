«Цвет, порог и потолок»: Как китайские автомобили меняют под российского водителя
Директор по развитию ГК Обухов Завьялов Евгений заявил, что китайский дизайн вызывает вопросы у россиян.
Российские автолюбители зачатую просят изменить китайские автомобили «под себя», заявил директор по развитию ГК Обухов Завьялов Евгений в пресс-центре НСН.
«Покупатель хочет выделиться, чтобы его автомобиль чем-то отличался. Китайский дизайн очень спорный, не всегда подходит российскому автолюбителю, который любит все в строгих линиях. Клиенты просят переделать, мы даже поставили это на поток – покрасить пороги, изменить цвет крыши, перешить потолок. Такой тренд в этом году прослеживается, кастомизация», - отметил он.
За первое полугодие продажи новых автомобилей в России увеличились на 14% по сравнению с предыдущим годом, заявил ранее исполнительный директор, главный редактор сайта АВТОСТАТ Сергей Удалов в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru