«Цвет, порог и потолок»: Как китайские автомобили меняют под российского водителя

Российские автолюбители зачатую просят изменить китайские автомобили «под себя», заявил директор по развитию ГК Обухов Завьялов Евгений в пресс-центре НСН.

«Покупатель хочет выделиться, чтобы его автомобиль чем-то отличался. Китайский дизайн очень спорный, не всегда подходит российскому автолюбителю, который любит все в строгих линиях. Клиенты просят переделать, мы даже поставили это на поток – покрасить пороги, изменить цвет крыши, перешить потолок. Такой тренд в этом году прослеживается, кастомизация», - отметил он.

За первое полугодие продажи новых автомобилей в России увеличились на 14% по сравнению с предыдущим годом, заявил ранее исполнительный директор, главный редактор сайта АВТОСТАТ Сергей Удалов в пресс-центре НСН.

