20.09.2023 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Массовая смена спортивного гражданства. Каковы будут последствия»
20-летний российский конькобежец чемпион России по конькобежному спорту Владимир Семирунний сообщил, что решил сменить спортивное гражданство и начать выступать за сборную Польши. Так же ранее Союз конькобежцев России (СКР) согласовал переход чемпионок страны Елизаветы Голубевой и Кристины Силаевой в сборную Казахстана. По заявлению заместителя министра спорта Алексея Морозова, уже более 100 российских спортсменов решили сменить спортивное гражданство и выступать за иностранные сборные, среди них 55 выступают в олимпийских видах спорта.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- В чем главная мотивация спортсменов сменивших гражданство, и стоит ли их за это критиковать?
- В каких видах спорта больше всего наблюдается смена гражданства?
- Смогут ли спортсмены, сменившие спортивное гражданство вернуться в Российский спорт?
- Ощутим ли сегодня удар по российскому олимпийскому спорту?
- Каковы сегодня настроения спортсменов и ждать ли новых желающих сменить спортивное гражданство?
Участники пресс-конференции:
- Российский спортсмен (современное пятиборье), заслуженный мастер спорта РФ, Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы Александр Лесун;
- Президент Федерации легкой атлетики Москвы, бывший вице-президент ВФЛА Олег Курбатов;
- Президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов;
- Приглашена - Депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка Светлана Журова.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 11:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (916) 107 77 34
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8