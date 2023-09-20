В Федерации легкой атлетики не увидели проблемы в смене гражданства спортсменов

Процедура смены гражданства сложная, к ней прибегают спортсмены, которые еще ничего не добились, это не массовая история, заявил президент Федерации легкой атлетики Москвы, бывший вице-президент ВФЛА Олег Курбатов в пресс-центре НСН.

«У нас в лёгкой атлетике нет такой проблемы. С подготовкой спортсменов помогает в основном государство, подготовка в спортшколах носит индивидуальный характер. Конечно, накладывает отпечаток наше уже восьмилетнее отстранение от международной ассоциации.. А процедура смены гражданства само по себе сложная. Не считаю, что ситуация затрагивает легкую атлетику», - отметил он.

Курбатов отметил, что спортсмены могут менять гражданство, но речь идет о «вторых, пятых» номерах, проблемы для отечественного спорта это не представляет.

«Если говорить в общем, то я не вижу проблемы, если кто-то уехал, и даже если характер массовый. Сто человек – это не массовость… Да и уровень разный. Какой уровень уехавших? Это атлеты, которые во многом еще не добились результата – вторые, третьи, пятые номера, которые могли бы в будущем добиться каких-то результатов. А смена гражданства была и до нашего отстранения. Сто человек – если это уровень десятых-двадцатых номеров в команде сборной России, то я не считаю, что это массово», - заключил он.

Ранее двадцатилетний российский конькобежец, чемпион России по конькобежному спорту Владимир Семирунний сообщил, что решил сменить спортивное гражданство и начать выступать за сборную Польши. Союз конькобежцев России (СКР) уже согласовал переход чемпионок страны Елизаветы Голубевой и Кристины Силаевой в сборную Казахстана. По заявлению заместителя министра спорта Алексея Морозова, уже более 100 российских спортсменов решили сменить спортивное гражданство и выступать за иностранные сборные, среди них 55 выступают в олимпийских видах спорта.

