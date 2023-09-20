«Насильно мил не будешь!»: Какие спортсмены отказываются от гражданства РФ

Спецоперация и ограничения для российских спортсменов повлияли на смену гражданства, но такая тенденция в спорте была давно, заявил президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов в пресс-центре НСН.

«Сейчас в связи с СВО больше людей меняет спортивное гражданство. Но в том же теннисе спортивное гражданство меняют порой потому, что им просто удобнее ехать из Франкфурта, Мюнхена или Брюсселя на турниры, и получать визы. Из России, даже если есть шенгенская виза, поехать куда-то в США – уже проблема. Надо подумать, кого мы теряем. Если мы теряем человека, который претендует на золото ЧМ или Олимпийских игр, то да, жалко. А если он занимает 7-10 места в рейтинге, то… Насильно мил не будешь. Если кто-то хочет поменять спортивное гражданство, скорее всего, это и сделает», - подчеркнул он.

При этом, по его словам, смена гражданства была всегда, у каждого спортсмена на это своя причина. Зачастую речь идет о серьезной конкуренции, которая мешает пробиться.

«Смена гражданства всегда была и будет… Я никогда не считал, какое количество меняло спортивное гражданство РФ на другую страну. Вспомню такой случай. Приезжаю на каток, где тренеры по танцам на льду ведут занятия. Там можно было по обучающимся изучать географию: там были из Армении, Узбекистана… Они все имели спортивное гражданство РФ, но уехали в другие страны. И они понимали, что если не переедут, то шанс выступить на международной арене у них отсутствует: в России серьезная конкуренция в фигурном катании и танцах на льду, и если человек занимает 6-7 место, пробиться на международные старты почти невозможно», - рассказал он.

Процедура смены гражданства сложная, к ней прибегают спортсмены, которые еще ничего не добились, это не массовая история, заявил ранее президент Федерации легкой атлетики Москвы, бывший вице-президент ВФЛА Олег Курбатов в пресс-центре НСН.

