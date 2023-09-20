Никто не поможет: Спортсменов предупредили о «проблемах» при смене гражданства

У российских спортсменов, которые решатся на смену гражданства, будут проблемы в долгосрочной перспективе, так как помогать им в чужой стране никто не будет, заявил президент Федерации легкой атлетики Москвы, бывший вице-президент ВФЛА Олег Курбатов в пресс-центре НСН.

«Какие могут быть последствия? Мы деятели спорта, и спортсмен – это человек, который защищает честь флага, Родины, и в этом отличие, например, от уехавших деятелей культуры. Что касается смены спортивного гражданства – да никаких последствий. У спортсменов, конечно, будут сложности потом: сначала они решают финансовые вопросы, потом – и достаточно быстро – спорт заканчивается, и встает вопрос устройства на работу. И человек в другой стране начинает конкурировать с социумом уже там. Здесь тебе помогают связи, там – нет. А если возвращаешься – у тебя опять конкуренция, ты же уезжал… С точки зрения сиюминутных интересов – есть положительные моменты (у смены спортивного гражданства – прим, НСН), а в долгосрочном плане – негативные последствия», - рассказал он.

Российские спортсмены всерьез думают о смене деятельности из-за отсутствия больших соревнований и перспектив, заявил ранее российский спортсмен (современное пятиборье), заслуженный мастер спорта РФ, Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы Александр Лесун в пресс-центре НСН.



