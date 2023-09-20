«Некуда расти»: Российские спортсмены меняют сферу деятельности из-за санкций

Российские спортсмены всерьез думают о смене деятельности из-за отсутствия больших соревнований и перспектив, заявил российский спортсмен (современное пятиборье), заслуженный мастер спорта РФ, Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы Александр Лесун в пресс-центре НСН.

«В современном пятиборье «миграции» как таковой нет, все остаются в России. Россия имеет большие традиции, такую школу потерять очень сложно. Другой вопрос, что нет доступа к Олимпийским играм. Люди, которые выиграли чемпионат мира, у них нет возможности выступать. Возникает вопрос, что стоит завязать или поменять сферу деятельности. Это основная проблема, потому что растет молодое поколение, которое смотрит на наших чемпионов. Если они будут завязывать, мы останемся с большим пробелом, особенно юниорская сборная. Некуда будет расти, нет соревнований высокого уровня на данный момент в России-Белоруссии. Самая большая конкуренция в Европе, мы туда пока не можем попасть», - рассказал он.

Ранее двадцатилетний российский конькобежец, чемпион России по конькобежному спорту Владимир Семирунний сообщил, что решил сменить спортивное гражданство и начать выступать за сборную Польши. Союз конькобежцев России (СКР) уже согласовал переход чемпионок страны Елизаветы Голубевой и Кристины Силаевой в сборную Казахстана. По заявлению заместителя министра спорта Алексея Морозова, уже более 100 российских спортсменов решили сменить спортивное гражданство и выступать за иностранные сборные, среди них 55 выступают в олимпийских видах спорта.

