Конкуренция и финансы: Спортсмены меняют гражданство не только из-за «политики»

Спортсмены меняют гражданство не только по «политическим» моментам, чаще всего это происходит на фоне высокой конкуренции в сборной, заявил президент Федерации легкой атлетики Москвы, бывший вице-президент ВФЛА Олег Курбатов в пресс-центре НСН.

«Смена гражданства всегда имела разные причины. Человек вышел замуж или женился, и выбирает, где ему удобнее находиться. Вторая возможная причина – финансовая: кто-то не может себя проявить. У нас высокая конкуренция в сборных командах России, и некоторые спортсмены не могут себя проявить, занимая 5-6 места. И руководители всероссийских федераций всегда шли навстречу, давая согласие на их переезд в другие страны с перспективой попадания на соревнования высочайшего уровня. Сегодня причины, думаю, не очень сильно изменились, хотя есть и политизированные моменты», - объяснил он.

Российские спортсмены всерьез думают о смене деятельности из-за отсутствия больших соревнований и перспектив, заявил ранее российский спортсмен (современное пятиборье), заслуженный мастер спорта РФ, Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы Александр Лесун в пресс-центре НСН.

