Олимпийский чемпион поддержал выплаты в бюджет при смене спортивного гражданства

Государство вкладывает в спортсменов большие деньги, а в случае смены гражданства все результаты достаются другим странам, заявил российский спортсмен (современное пятиборье), заслуженный мастер спорта РФ, Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы Александр Лесун в пресс-центре НСН. В связи с этим он поддержал идею о выплатах компенсации спортсменами, которые решили уехать.

«Теоретически, если государство подготовило спортсмена и вложило в него большие денежные средства – как в современном пятиборье, где пять видов спорта и большой уровень затрат – может, это того и стоит. Может быть, если человек меняет спортивное гражданство, переходить на какие-то контрактные схемы? А то получается, что РФ выращивает атлета, а потом он уезжает и показывает не просто результаты за другую страну, он вывозит еще и знания, навыки. После развала СССР очень много тренеров из разных видов спорта уехали и подняли отдельные виды спорта в других странах - например ,в Китае, в Америке… Надо помнить об интеллектуальных потерях. Думаю, что стоит (вводить компенсации, прим НСН), хотя это и не моя компетенция», - объяснил он свою позицию.

Летом Госдума подготовила законопроект, в случае принятия которого российские спортсмены, желающие сменить спортивное гражданство, будут обязаны выплатить компенсацию. Подобное правило будет распространяться на тех спортсменов, которые были заявлены в качестве членов в сборную России или же являлись кандидатами на попадание в нее для участия в международных соревнованиях.



