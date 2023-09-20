Олимпийский чемпион поддержал выплаты в бюджет при смене спортивного гражданства
Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы Александр Лесун заявил, что государство вкладывает в спортсменов большие деньги, а результаты получают другие страны.
Государство вкладывает в спортсменов большие деньги, а в случае смены гражданства все результаты достаются другим странам, заявил российский спортсмен (современное пятиборье), заслуженный мастер спорта РФ, Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы Александр Лесун в пресс-центре НСН. В связи с этим он поддержал идею о выплатах компенсации спортсменами, которые решили уехать.
«Теоретически, если государство подготовило спортсмена и вложило в него большие денежные средства – как в современном пятиборье, где пять видов спорта и большой уровень затрат – может, это того и стоит. Может быть, если человек меняет спортивное гражданство, переходить на какие-то контрактные схемы? А то получается, что РФ выращивает атлета, а потом он уезжает и показывает не просто результаты за другую страну, он вывозит еще и знания, навыки. После развала СССР очень много тренеров из разных видов спорта уехали и подняли отдельные виды спорта в других странах - например ,в Китае, в Америке… Надо помнить об интеллектуальных потерях. Думаю, что стоит (вводить компенсации, прим НСН), хотя это и не моя компетенция», - объяснил он свою позицию.
Летом Госдума подготовила законопроект, в случае принятия которого российские спортсмены, желающие сменить спортивное гражданство, будут обязаны выплатить компенсацию. Подобное правило будет распространяться на тех спортсменов, которые были заявлены в качестве членов в сборную России или же являлись кандидатами на попадание в нее для участия в международных соревнованиях.
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