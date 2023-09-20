«Менять закон!»: В России предложили допускать к чемпионатам детей до 16 лет

Необходимо проводить российские первенства для детей 12 и 14 лет, так как детям нужно соревноваться с самого начала, заявил президент Федерации легкой атлетики Москвы, бывший вице-президент ВФЛА Олег Курбатов в пресс-центре НСН.

«После развала Советского Союза спортсмен – это уже профессия, ты зарабатываешь деньги, и во главу угла ставится материальная заинтересованность. Я думаю, у нас должна быть такая система детского спорта – не оказание услуг, а воспитание молодежи. У нас проблемы серьезные в легкой атлетике. Мы должны начать проводить чемпионат России для 12 и 14-летних спортсменов. У нас по закону сейчас только с 16 лет проводятся первенства России, поскольку международных соревнований в этих возрастах нет», - отметил он.

По его словам, для этого нужно поменять закон, либо приравнять ряд международных организаций к соревнованиям, в которых Россия выступает сегодня.

«В теннисе с этим проблем нет, у них для 12 лет проходят кубки Европы. А ВФЛА в этом году провела первенство «до 16 лет». Нам нужно либо менять закон, либо приравнять ряд международных организаций к соревнованиям, в которых мы выступаем – по примеру Игр СНГ, где у нас выступали ребята до 15 лет. Детям нужно соревноваться! До 12, до 14 лет, до 16 лет. Ребенок в спорте должен с самого начала соревноваться, иначе у него не будет интереса», - добавил он.

Российские спортсмены всерьез думают о смене деятельности из-за отсутствия больших соревнований и перспектив, заявил ранее российский спортсмен (современное пятиборье), заслуженный мастер спорта РФ, Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы Александр Лесун в пресс-центре НСН.

