18.08.2022 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция «Массовая скупка валюты. Что ждать от курса осенью?»

Рубль 15 августа заметно подешевел в парах с иностранными валютами. По сообщениям СМИ, россияне в июле купили рекордный объем валюты и забрали из банков $3 млрд. Разница между купленной и проданной валютой составила 237,1 млрд рублей. Остатки по валютным счетам физлиц уменьшились на $3 млрд, а купленную валюту переводили через банки, на которые не наложены санкции. Эксперты сообщают, что объем использования юаня на биржевых торгах после начала СВО заметно увеличился. Средний размер сделки на торгах с юанем на Мосбирже составляет 1,5 млн рублей.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Зачем россияне массово скупают валюту?

Какая валюта пользуется у россиян наибольшей популярностью?

Может ли Россия отказаться от доллара?

На сколько рубль сегодня стабилен?

В какой валюте сейчас выгоднее хранить деньги?

Какая ситуация на фондовом рынке?

Участники пресс-конференции:

Президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян;

Директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков;

Заслуженный экономист РФ, заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Сергей Калашников.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

