Экономист назвал условия нового обвала рубля
Сегодня приток экспортной выручки в Россию беспрецедентно высокий, но все может измениться, отметил в эфире НСН Ярослав Кабаков.
Цены на углеводороды на фоне замедления мировой экономики могут рухнуть, стоимость нефти тоже может пойти вниз, в такой ситуации рубль без механизмов бюджетного правила и без поддержки может быстро обвалиться, заявил директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН.
«Если в предыдущие годы у нас происходила девальвация на 50-70%, и волатильность была безумнейшая по динамике курса доллар-рубль, то почему население должно доверять национальной валюте? Мы сейчас переживаем некий достаточно краткосрочный период, связанный с высокими ценами на углеводороды, период, когда Минфин так и не сумел предоставить новые параметры бюджетного правила. Поэтому в российскую экономику приток экспортной выручки на текущем моменте беспрецедентно высокий, и, конечно же, ситуация может кардинальным образом поменяться», - сказал Кабаков.
По его словам, рубль скоро может рухнуть до показателей февраля.
«У ЦБ и Минфина нет действенных механизмов в ситуации, обратной текущей – когда цены на углеводороды на фоне замедления мировой экономики рухнут, а цены на нефть всегда достаточно быстро падают – вспомните 2020 год. В этой ситуации рубль без механизмов бюджетного правила, без поддержки, может достаточно быстро отыграть текущее укрепление и показать абсолютно обратную динамику, как в феврале месяце. Поэтому население у нас умное и стремится обезопасить себя от подобных рисков», - резюмировал Кабаков.
Ранее старший риск-менеджер «Алго Капитал» Виталий Манжоса заявлял, что курс российской национальной валюты по отношению к доллару осенью может ослабеть по ряду причин.
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