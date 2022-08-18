«Сила инерции»: В Ассоциации российских банков рассказали о рекордной скупке валюты
Физлица нарастили объем покупок валюты с 176 млрд рублей в июне до 237 млрд рублей в июле, отметил в эфире НСН Гарегин Тосунян.
Россияне скупили в июле рекордный объем валюты, соотечественники продолжают считать ее надежным способом инвестиций, рассказал президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН.
«Физические лица объем покупок валюты с 176 млрд рублей в июне нарастили в июле до 237 млрд рублей. Это рекордные объемы покупок для физических лиц. Иностранная валюта приобреталась в основном через банки, которые осуществляли переводы на зарубежные счета. В июле произошло снижение остатков на банковских счетах в иностранной валюте на 3 млрд долларов», - сказал Тосунян.
По его словам, россияне скупают иностранную валюту из-за недоверия к рублю.
«Зачем скупают валюту? Видимо, с одной стороны, есть спрос и потребность в использовании. С другой стороны, есть еще и сила инерции. Потому что у нас самым таким надежным объектом инвестиций является не своя национальная валюта и нацпроекты, а иностранная валюта. В нынешних условиях сила инерции продолжает действовать», - резюмировал Тосунян.
Ранее сообщалось, что спрос на доллар в августе упал, и вместо традиционного подорожания в последнем летнем месяце американская валюта подешевела.
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