В Ассоциации российских банков предрекли сокращение валютных вкладов

«Конечно, предполагается сокращение валютных вкладов в 2023 году. Вот и по юаню ставки снизились с 3,6% до 2%, а по валютам недружественных стран эти ставки уже стали отрицательными. Фактически это политика выталкивания с валютных счетов. Банки винить нельзя: поступают соответствующие сигналы от регуляторов. Но клиенты считают виноватыми банки… Объем валютных депозитов в будущем году будет резко сокращаться. Банки привлекали на рублевые депозиты ставками 9-10%, но и эти ставки пошли ниже – опускаются до 7% и ниже, но доля рублей на депозитах, безоговорочно, сильно возрастет», - сказал Тосунян.

В свою очередь директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН согласился с Гарегином Тосуняном и отметил, что следует вообще ожидать оттока с банковских депозитов при снижении процентных ставок.

«Процентные ставки снижаются, стоит ожидать некоторого оттока вообще депозитов из банков. Доходности банковских депозитов при такой тенденции станут не удовлетворять большую часть населения. Мы наблюдали, что когда процентные ставки в экономике по депозитам достигают в районе 7%, то происходит достаточно сильный отток из депозитов, в том числе на фондовый рынок. В текущей ситуации достаточно сложно прогнозировать такой процесс, но население будет искать альтернативные инструменты вложений», - указал Кабаков.

Ранее президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН отмечал, что среди россиян в условиях санкций юань стал популярной валютой.

