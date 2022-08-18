«Депозиты и диверсификация»: Россиянам рассказали, как сохранить деньги
Для краткосрочных и долгосрочных планов по сохранению капитала есть свои методы, отметил в эфире НСН экономист Ярослав Кабаков.
Чтобы сохранить свой капитал, необходимо обращать внимание на разные активы, в которые можно инвестировать, также следует рассматривать банковские депозиты и облигации, рассказал директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН.
«Предположим, вы формируете капитал для своих наследников – это долгосрочные планы, которые могут быть реализованы в различных валютах и активах. Активы в цене меняются. Банковский депозит в той системе, которую мы наблюдаем, сумел во многом компенсировать многие риски и страхи для большинства населения России в условиях повышения ставок. В краткосрочной перспективе стоит смотреть на банковские депозиты, если что-то среднесрочное – облигации. Но одним из универсальных ответов, наверное, будет диверсификация. Если вы занимаетесь сохранением своего капитала, обращайте внимание на разные активы, в которые можно инвестировать», - сказал Кабаков.
Ранее сообщалось, что россияне в июле купили рекордный объем валюты. Так, разница между купленной и проданной валютой составила 237,1 млрд рублей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,0 млн+33 106 / сут.
Умерли
383 тыс.+63 / сут.
Выздоровели
18,2 млн+22 680 / сут.
- СМИ: Шольца освистали во время выступления в Бранденбурге
- Глава МЧС вылетел в Рязанскую область для координации тушения лесных пожаров
- «Депозиты и диверсификация»: Россиянам рассказали, как сохранить деньги
- МВД: Разгром украинских колл-центров снизил IT-преступность в России
- В Ассоциации российских банков предрекли сокращение валютных вкладов
- В Москве и Сибири задержали восемь членов ячейки «Катиба Таухид валь-Джихад»
- Путин встретится в Сочи с Токаевым
- Экономист назвал условия нового обвала рубля
- «Альтернатива и переток»: Юань назвали популярной валютой среди россиян
- Российские онлайн-кинотеатры лишились старых фильмов и сериалов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru