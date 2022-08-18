«Депозиты и диверсификация»: Россиянам рассказали, как сохранить деньги

«Предположим, вы формируете капитал для своих наследников – это долгосрочные планы, которые могут быть реализованы в различных валютах и активах. Активы в цене меняются. Банковский депозит в той системе, которую мы наблюдаем, сумел во многом компенсировать многие риски и страхи для большинства населения России в условиях повышения ставок. В краткосрочной перспективе стоит смотреть на банковские депозиты, если что-то среднесрочное – облигации. Но одним из универсальных ответов, наверное, будет диверсификация. Если вы занимаетесь сохранением своего капитала, обращайте внимание на разные активы, в которые можно инвестировать», - сказал Кабаков.

Ранее сообщалось, что россияне в июле купили рекордный объем валюты. Так, разница между купленной и проданной валютой составила 237,1 млрд рублей.

