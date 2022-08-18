«Закат Европы отменяется»: экономист Калашников предрёк возврат евро к былым позициям
Курс доллара примерно равен курсу евро, однако евро, безусловно, сумеет отыграть позиции, заявил в эфире НСН Сергей Калашников.
Пока что курс доллара приблизительно равен курсу евро, но говорить о закате Европы рано, отметил Заслуженный экономист РФ, заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Сергей Калашников в пресс-центре НСН.
«Сегодня курс доллара примерно равен курсу евро по отношению к российской валюте. Это беспрецедентная ситуация, такое было разве что в самом начале существования единой европейской валюты. Впрочем, это не означает скорый закат Европы. Убеждён — евро сумеет отыграть позиции. Большую роль здесь сыграет то, что связи наших соотечественников с Европой гораздо более широкие и мощные, чем с Америкой», — сказал Калашников.
Ранее биржевой аналитик Владимир Левченко в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» призвал россиян отказаться от валютных активов за рубежом.
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