«Альтернатива и переток»: Юань назвали популярной валютой среди россиян

«Происходит некоторый переток на рынок юаней: банки стали предлагать открывать счета в китайской валюте, она приобретает популярность на торгах Мосбиржи, объем транзакций растет, депозитные ставки до 3% доходят, хотя сейчас их опустили до 2%... Облигации в юанях появились на бирже Москвы. Это все в силу созданных ограничений», - сказал Тосунян.

В свою очередь директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН отметил, что популярность юаня объясняется ограничениями по движению капитала, которые были введены в России.

«Популярность юаня сейчас обеспечивается ограничениями по движению капитала, которые у нас были приняты. Также ограничения, которые возникли в связи с введением санкций… Для компаний, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, наступили не очень простые времена, связанные с возможностью расчетов за поставляемый товар. В этом отношении юань выступает как некая альтернативная валюта. Но при этом стоит учитывать, что юань не совсем конвертируемая валюта», - сказал Кабаков.

Ранее Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН заявлял, что россияне скупили в июле рекордный объем валюты. По его словам, соотечественники продолжают считать ее надежным способом инвестиций.

