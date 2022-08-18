«Альтернатива и переток»: Юань назвали популярной валютой среди россиян
Россияне начали активно покупать юани вместо долларов, отметил в эфире НСН Гарегин Тосунян.
Среди россиян в условиях санкций юань стал популярной валютой, банки предлагают открывать счета в китайской валюте, также растет объем транзакций, рассказал президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН.
«Происходит некоторый переток на рынок юаней: банки стали предлагать открывать счета в китайской валюте, она приобретает популярность на торгах Мосбиржи, объем транзакций растет, депозитные ставки до 3% доходят, хотя сейчас их опустили до 2%... Облигации в юанях появились на бирже Москвы. Это все в силу созданных ограничений», - сказал Тосунян.
В свою очередь директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН отметил, что популярность юаня объясняется ограничениями по движению капитала, которые были введены в России.
«Популярность юаня сейчас обеспечивается ограничениями по движению капитала, которые у нас были приняты. Также ограничения, которые возникли в связи с введением санкций… Для компаний, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, наступили не очень простые времена, связанные с возможностью расчетов за поставляемый товар. В этом отношении юань выступает как некая альтернативная валюта. Но при этом стоит учитывать, что юань не совсем конвертируемая валюта», - сказал Кабаков.
Ранее Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН заявлял, что россияне скупили в июле рекордный объем валюты. По его словам, соотечественники продолжают считать ее надежным способом инвестиций.
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