7.08.2020 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Лес рубят - щепки летят. Чем опасен новый закон для экологии Байкала»

Совет Федерации одобрил закон, разрешающий «сплошную рубку леса» под нужды Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей в зоне Байкала до 2025 года. На днях данный закон подписал Президент России Владимир Путин. Он позволяет при строительстве и реконструкции объектов инфраструктуры переводить земли лесного фонда в земли иных категорий, после чего допускается «проведение сплошных рубок»; также отменяется государственная экологическая экспертиза для объектов, имеющих отношение к модернизации транспортной инфраструктуры. Общественные экологические организации негативно оценили принятие данного закона. В соцсетях уже активно стартовал флешмоб против массовых вырубок деревьев рядом с Байкалом #СпасемБайкал или #SaveBaikal.

Как отразится данный закон на экологии Байкала и России в целом?

Для каких объектов будет отменена экологическая экспертиза?

Не приведет ли введение данных мер к незаконной деятельности со стороны владельцев предприятий?

Кто будет ответственным за экологический ущерб?

Оправдывает ли экономическая цель данного закона такие природные риски?

Какая сейчас экологическая обстановка на Байкале?

Участники пресс-конференции:

Председатель научного совета РАН по лесу, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, профессор Наталья Лукина

Координатор международной коалиции "Реки без границ " Евгений Симонов

Учёный секретарь Научного Совета СО РАН по проблемам озера Байкал, доктор экономических наук Ирина Орлова (по видеосвязи)

Руководитель отдела по связям с общественностью проекта «Сохраним Байкал» Маргарита Морозова

ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! Пресс-конференция проводится в режиме Online. Аккредитация не ведется. Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире 7.08.2020 в 12:00

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

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