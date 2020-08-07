Закон о вырубке лесов на Байкале сочли противоречащим поправкам к Конституции

Закон о вырубке лесов на Байкале противоречит российскому законодательству. Об этом на пресс-конференции НСН «Лес рубят - щепки летят. Чем опасен новый закон для экологии Байкала» заявила председатель научного совета РАН по лесу Наталья Лукина.

«Принятый закон об отмене государственной экологической экспертизе и вырубке лесов на озере Байкал противоречит Лесному кодексу России, Земельному кодексу и отдельным законам», - перечислила Лукина.