Закон о вырубке лесов на Байкале сочли противоречащим поправкам к Конституции
Закон о вырубке лесов на Байкале противоречит российскому законодательству. Об этом на пресс-конференции НСН «Лес рубят - щепки летят. Чем опасен новый закон для экологии Байкала» заявила председатель научного совета РАН по лесу Наталья Лукина.
Закон о вырубке лесов на Байкале противоречит российскому законодательству. Об этом на пресс-конференции НСН «Лес рубят - щепки летят. Чем опасен новый закон для экологии Байкала» заявила председатель научного совета РАН по лесу Наталья Лукина.
«Принятый закон об отмене государственной экологической экспертизе и вырубке лесов на озере Байкал противоречит Лесному кодексу России, Земельному кодексу и отдельным законам», - перечислила Лукина.
Закон о вырубке лесов на Байкале противоречит и внесенной президентом РФ Владимиром Путиным поправке в конституцию России о защите окружающей среды, заявил координатор международной коалиции «Реки без границ» Евгений Симонов.
«Противоречит», - добавил координатор международной коалиции «Реки без границ» Евгений Симонов.
Ранее руководитель отдела по связям с общественностью проекта «Сохраним Байкал» Маргарита Морозова назвала поставки российского угля в Китай одним из оснований для бесконтрольной вырубки леса на Байкале.
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