Депутат: лес на Байкале разрешили вырубать в интересах РЖД
Закон о вырубке леса на Байкале был принят в ускоренном режиме без проведения необходимых обсуждений и оценок в исключительных интересах РЖД, рассказал НСН депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный.
Закон о вырубке леса на Байкале был принят в ускоренном режиме без проведения необходимых обсуждений и оценок в исключительных интересах РЖД. Об этом на пресс-конференции НСН «Лес рубят - щепки летят. Чем опасен новый закон для экологии Байкала» рассказал депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный.
«Этот закон быстро провели через все три чтения. Наша фракция голосовала против, потому что это очевидные экологические риски. Единственным бенефициаром этого закона будут не граждане и даже не государство, а одна госкорпорация – РЖД. Это закон не обсуждался ни общественностью, ни профильными ведомствами. Сверху просто спустили распоряжение – принять. И все», - сказал Куринный.
Ранее координатор международной коалиции «Реки без границ» Евгений Симонов на пресс-конференции НСН рассказал, что этот закон затронет всю страну.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий в зоне Байкала «сплошную рубку леса» под нужды Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей до 2025 года. Общественные экологические организации негативно оценили это решение. В соцсетях уже активно стартовал флешмоб против массовых вырубок деревьев рядом с Байкалом #СпасемБайкал или #SaveBaikal.
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