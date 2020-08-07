Депутат: лес на Байкале разрешили вырубать в интересах РЖД

Закон о вырубке леса на Байкале был принят в ускоренном режиме без проведения необходимых обсуждений и оценок в исключительных интересах РЖД. Об этом на пресс-конференции НСН «Лес рубят - щепки летят. Чем опасен новый закон для экологии Байкала» рассказал депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный.

«Этот закон быстро провели через все три чтения. Наша фракция голосовала против, потому что это очевидные экологические риски. Единственным бенефициаром этого закона будут не граждане и даже не государство, а одна госкорпорация – РЖД. Это закон не обсуждался ни общественностью, ни профильными ведомствами. Сверху просто спустили распоряжение – принять. И все», - сказал Куринный.