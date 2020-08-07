Закон о вырубке лесов на Байкале затронет всю страну
Координатор международной коалиции «Реки без границ» Евгений Симонов на пресс-конференции НСН рассказал, что новый закон коснется не только Байкала, но и всех заповедников и других охраняемых территорий в России.
Новый федеральный закон разрешил вырубать леса в районе Байкала без государственной экологической экспертизы. Однако координатор международной коалиции «Реки без границ» Евгений Симонов на пресс-конференции НСН «Лес рубят - щепки летят. Чем опасен новый закон для экологии Байкала» рассказал, что этот закон коснется не только Байкала, но всех заповедников и других охраняемых территорий в России.
«Одним законом отменили семь важных механизмов, которые позволяли предотвратить экологические и земельные нарушения на всех охранных территориях страны, которые теперь будут проходить без государственной экологической экспертизы. Попутно для БАМа и Транссиба разрешено бесконтрольно вырубать леса в окрестностях Байкала», - сказал Симонов.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий в зоне Байкала «сплошную рубку леса» под нужды Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей до 2025 года. Общественные экологические организации негативно оценили это решение. В соцсетях уже активно стартовал флешмоб против массовых вырубок деревьев рядом с Байкалом #СпасемБайкал или #SaveBaikal.
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