Вырубка леса на Байкале уже началась
Подготовка к бесконтрольной вырубке лесов на Байкале в интересах РЖД уже началась. Об этом на пресс-конференции НСН «Лес рубят - щепки летят. Чем опасен новый закон для экологии Байкала» заявила руководитель отдела по связям с общественностью проекта «Сохраним Байкал» Маргарита Морозова.
Подготовка к бесконтрольной вырубке лесов на Байкале в интересах РЖД уже началась. Об этом на пресс-конференции НСН «Лес рубят - щепки летят. Чем опасен новый закон для экологии Байкала» заявила руководитель отдела по связям с общественностью проекта «Сохраним Байкал» Маргарита Морозова.
«На некоторых участках БАМа работы уже начались», - сказала она.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий в зоне Байкала «сплошную рубку леса» под нужды Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей до 2025 года. Общественные экологические организации негативно оценили это решение. В соцсетях уже активно стартовал флешмоб против массовых вырубок деревьев рядом с Байкалом #СпасемБайкал или #SaveBaikal.
Координатор международной коалиции «Реки без границ» Евгений Симонов заявил НСН, что этот закон коснется не только Байкала, но всех заповедников и других охраняемых территорий в России.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
877 тыс.+5 241 / сут.
Умерли
14 725+119 / сут.
Выздоровели
684 тыс.+7 235 / сут.
- На губернаторские кресла метят 73 кандидата. В ЦИК рассказали о регистрации на сентябрьские выборы
- Лукашенко подтвердил контакт с Украиной по «российским вторженцам»
- Следующий. В Белоруссии задержан начальник штаба кандидата в президенты Черечня
- Собянин: оборот МСП на потребрынке Москвы достиг 95% от значений марта
- В Центробанке заявили о возможности дальнейшего снижения ключевой ставки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru