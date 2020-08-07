Вырубка леса на Байкале уже началась

«На некоторых участках БАМа работы уже начались», - сказала она.



Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий в зоне Байкала «сплошную рубку леса» под нужды Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей до 2025 года. Общественные экологические организации негативно оценили это решение. В соцсетях уже активно стартовал флешмоб против массовых вырубок деревьев рядом с Байкалом #СпасемБайкал или #SaveBaikal.

Координатор международной коалиции «Реки без границ» Евгений Симонов заявил НСН, что этот закон коснется не только Байкала, но всех заповедников и других охраняемых территорий в России.



