Вырубку леса на Байкале связали с поставками угля в Китай

Поставки угля в Китай назвали одним из оснований для бесконтрольной вырубки леса на Байкале. Об этом на пресс-конференции НСН «Лес рубят - щепки летят. Чем опасен новый закон для экологии Байкала» заявила руководитель отдела по связям с общественностью проекта «Сохраним Байкал» Маргарита Морозова.



Поставки угля в Китай называют одним из оснований для бесконтрольной вырубки леса на Байкале. Об этом на пресс-конференции НСН «Лес рубят - щепки летят. Чем опасен новый закон для экологии Байкала» заявила руководитель отдела по связям с общественностью проекта «Сохраним Байкал» Маргарита Морозова.

Закон о вырубке лесов на Байкале затронет всю страну

«Заявляют, что нужно расширять поставки угля в Китая. Но весь мир отказывается от угля. Так что большой вопрос, понадобится ли нашим китайским партнерам этот уголь», - заметила Морозова.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный на пресс-конференции НСН рассказал, что закон о вырубке леса на Байкале был принят в ускоренном режиме без необходимых обсуждений и оценок.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий в зоне Байкала «сплошную рубку леса» под нужды Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей до 2025 года. Общественные экологические организации негативно оценили это решение. В соцсетях уже активно стартовал флешмоб против массовых вырубок деревьев рядом с Байкалом #СпасемБайкал или #SaveBaikal.

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