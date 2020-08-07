Вырубку леса на Байкале связали с поставками угля в Китай

«Заявляют, что нужно расширять поставки угля в Китая. Но весь мир отказывается от угля. Так что большой вопрос, понадобится ли нашим китайским партнерам этот уголь», - заметила Морозова.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный на пресс-конференции НСН рассказал, что закон о вырубке леса на Байкале был принят в ускоренном режиме без необходимых обсуждений и оценок.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий в зоне Байкала «сплошную рубку леса» под нужды Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей до 2025 года. Общественные экологические организации негативно оценили это решение. В соцсетях уже активно стартовал флешмоб против массовых вырубок деревьев рядом с Байкалом #СпасемБайкал или #SaveBaikal.

