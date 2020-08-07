Названы причины экологического кризиса на Байкале

Экологическая ситуация на Байкале кризисная. Об этом на пресс-конференции НСН «Лес рубят - щепки летят. Чем опасен новый закон для экологии Байкала» рассказала учёный секретарь научного совета СО РАН по проблемам Байкала Ирина Орлова.

«Ученые Сибирского отделения РАН оценивают ситуацию на Байкале как экологический кризис. Причиной - отсутствие очистки поступающих в озеро сточных вод с побережья и с курсирующих по нему судов. В озеро поступают фосфор и азот, которые приводят к зарастанию Байкала водорослями, которых раньше в озере практически не было. Надо срочно строить очистные сооружения. На побережье озера расположены более ста поселков и только 14 очистных сооружений. И все они не соответствуют нормативам», - рассказала Орлова.