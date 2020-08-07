Названы причины экологического кризиса на Байкале
Экологическая ситуация на Байкале кризисная. Об этом на пресс-конференции НСН «Лес рубят - щепки летят. Чем опасен новый закон для экологии Байкала» рассказала учёный секретарь научного совета СО РАН по проблемам Байкала Ирина Орлова.
Экологическая ситуация на Байкале кризисная. Об этом на пресс-конференции НСН «Лес рубят - щепки летят. Чем опасен новый закон для экологии Байкала» рассказала учёный секретарь научного совета СО РАН по проблемам Байкала Ирина Орлова.
«Ученые Сибирского отделения РАН оценивают ситуацию на Байкале как экологический кризис. Причиной - отсутствие очистки поступающих в озеро сточных вод с побережья и с курсирующих по нему судов. В озеро поступают фосфор и азот, которые приводят к зарастанию Байкала водорослями, которых раньше в озере практически не было. Надо срочно строить очистные сооружения. На побережье озера расположены более ста поселков и только 14 очистных сооружений. И все они не соответствуют нормативам», - рассказала Орлова.
Ранее депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный на пресс-конференции НСН рассказал, что закон о вырубке леса на Байкале был принят в ускоренном режиме без проведения необходимых обсуждений и оценок в исключительных интересах РЖД.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий в зоне Байкала «сплошную рубку леса» под нужды Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей до 2025 года. Общественные экологические организации негативно оценили это решение. В соцсетях уже активно стартовал флешмоб против массовых вырубок деревьев рядом с Байкалом #СпасемБайкал или #SaveBaikal.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
877 тыс.+5 241 / сут.
Умерли
14 725+119 / сут.
Выздоровели
684 тыс.+7 235 / сут.
- На губернаторские кресла метят 73 кандидата. В ЦИК рассказали о регистрации на сентябрьские выборы
- Лукашенко подтвердил контакт с Украиной по «российским вторженцам»
- Следующий. В Белоруссии задержан начальник штаба кандидата в президенты Черечня
- Собянин: оборот МСП на потребрынке Москвы достиг 95% от значений марта
- В Центробанке заявили о возможности дальнейшего снижения ключевой ставки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru