19.05.2023 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Лайк за убийство: почему популяризируется живодерство среди молодежи?»

Госдума одобрила новые правила обращения с бездомными животными. Закон «Об ответственном обращении с животными» прошел первое чтение в Госдуме. Эти изменения фактически предлагают узаконить эвтаназию бездомных животных, которым не найдут хозяев после отлова. В это время в Telegram среди подростков набирает обороты тренд, посвященный издевательствам над животными, например, только в апреле появилось по меньшей мере 10 каналов, посвященных издевательствам и пыткам над животными. В погоне за лайками и хайпом живодеры избивают, душат и травят животных. Не обязательно своих – часто под горячую руку попадают и беспризорные, при этом просят ставить лайки или «добить» количество подписчиков до определенной цифры, чтобы продолжить или остановить пытки.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Почему участились случаи живодерства среди молодежи?

Кто контролирует распространение подобного контента в социальных сетях?

Несут ли ответственность подростки за подобные издевательства над животными?

Какая помощь животным оказывается волонтерами?

Планируются ли еще какие-то изменения в законодательстве относительно животных в ближайшее время?

Сколько сегодня животных считаются беспризорными?

Участники пресс-конференции:

Артём Метелев , председатель комитета Государственной Думы по молодёжной политике, руководитель платформы Добро.рф;

, председатель комитета Государственной Думы по молодёжной политике, руководитель платформы Добро.рф; Алёна Полынь , председатель организации по защите прав и свобод граждан «Фемида», парапсихолог

, председатель организации по защите прав и свобод граждан «Фемида», парапсихолог Сергей Тимошенский , председатель комитета по развитию туризма, предпринимательства, спорта и молодежной политики Государственного Собрания Республики Алтай;

, председатель комитета по развитию туризма, предпринимательства, спорта и молодежной политики Государственного Собрания Республики Алтай; Роман Гордеев, координатор «Молодой Гвардии Единой России» по СФО;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

