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Лайк за убийство: почему популяризируется живодерство среди молодежи?

Информация

Начало конференции

12:00

19 мая 2023

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

аккредитация журналистов

8 (903) 5945437

19.05.2023 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Лайк за убийство: почему популяризируется живодерство среди молодежи?»

Госдума одобрила новые правила обращения с бездомными животными. Закон «Об ответственном обращении с животными» прошел первое чтение в Госдуме. Эти изменения фактически предлагают узаконить эвтаназию бездомных животных, которым не найдут хозяев после отлова. В это время в Telegram среди подростков набирает обороты тренд, посвященный издевательствам над животными, например, только в апреле появилось по меньшей мере 10 каналов, посвященных издевательствам и пыткам над животными. В погоне за лайками и хайпом живодеры избивают, душат и травят животных. Не обязательно своих – часто под горячую руку попадают и беспризорные, при этом просят ставить лайки или «добить» количество подписчиков до определенной цифры, чтобы продолжить или остановить пытки.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

  • Почему участились случаи живодерства среди молодежи?
  • Кто контролирует распространение подобного контента в социальных сетях?
  • Несут ли ответственность подростки за подобные издевательства над животными?
  • Какая помощь животным оказывается волонтерами?
  • Планируются ли еще какие-то изменения в законодательстве относительно животных в ближайшее время?
  • Сколько сегодня животных считаются беспризорными?

Участники пресс-конференции:

  • Артём Метелев, председатель комитета Государственной Думы по молодёжной политике, руководитель платформы Добро.рф;
  • Алёна Полынь, председатель организации по защите прав и свобод граждан «Фемида», парапсихолог
  • Сергей Тимошенский, председатель комитета по развитию туризма, предпринимательства, спорта и молодежной политики Государственного Собрания Республики Алтай;
  • Роман Гордеев, координатор «Молодой Гвардии Единой России» по СФО;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев

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