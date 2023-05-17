19.05.2023 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Лайк за убийство: почему популяризируется живодерство среди молодежи?»
Госдума одобрила новые правила обращения с бездомными животными. Закон «Об ответственном обращении с животными» прошел первое чтение в Госдуме. Эти изменения фактически предлагают узаконить эвтаназию бездомных животных, которым не найдут хозяев после отлова. В это время в Telegram среди подростков набирает обороты тренд, посвященный издевательствам над животными, например, только в апреле появилось по меньшей мере 10 каналов, посвященных издевательствам и пыткам над животными. В погоне за лайками и хайпом живодеры избивают, душат и травят животных. Не обязательно своих – часто под горячую руку попадают и беспризорные, при этом просят ставить лайки или «добить» количество подписчиков до определенной цифры, чтобы продолжить или остановить пытки.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Почему участились случаи живодерства среди молодежи?
- Кто контролирует распространение подобного контента в социальных сетях?
- Несут ли ответственность подростки за подобные издевательства над животными?
- Какая помощь животным оказывается волонтерами?
- Планируются ли еще какие-то изменения в законодательстве относительно животных в ближайшее время?
- Сколько сегодня животных считаются беспризорными?
Участники пресс-конференции:
- Артём Метелев, председатель комитета Государственной Думы по молодёжной политике, руководитель платформы Добро.рф;
- Алёна Полынь, председатель организации по защите прав и свобод граждан «Фемида», парапсихолог
- Сергей Тимошенский, председатель комитета по развитию туризма, предпринимательства, спорта и молодежной политики Государственного Собрания Республики Алтай;
- Роман Гордеев, координатор «Молодой Гвардии Единой России» по СФО;
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 12:00
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 5945437
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8