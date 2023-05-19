Парапсихолог призвала бизнес «пиариться» через помощь бездомным животным

Председатель организации по защите прав и свобод граждан «Фемида», парапсихолог Алена Полынь в пресс-центре НСН призвала предпринимателей пиариться посредством помощи бездомным животным.

«Пока государство не готово мотивировать предпринимателей на помощь. Чтобы помочь животному, чтобы его не усыпили, в приют отвезли, нужны деньги. Чтобы привлечь предпринимателей, могли бы публично говорить, что такая-то компания помогла животному, пристроили его в добрые руки. Очень часто даже клиники спрашивают, пиаримся мы или что, когда оказывается помощь. Хочется пожелать, чтобы все предприниматели так пиарились, это хороший пиар. Пусть предприниматели будут делать это для пиара, это же даст хороший результат», - рассказала она.

Регионам нужно дать свободу в правилах обращения с бездомными животными, так как на местах ситуация бывает разной, заявил председатель комитета по развитию туризма, предпринимательства, спорта и молодежной политики Государственного Собрания Республики Алтай Сергей Тимошенский в пресс-центре НСН.



