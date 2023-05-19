Парапсихолог объяснила, как выявить живодера

Председатель организации по защите прав и свобод граждан «Фемида», парапсихолог Алена Полынь в пресс-центре НСН назвала признаки, которые помогут определить живодера.

«Живодер асоциален. Как правило, он не очень общительный, не общается со сверстниками. Он просто стоять и лупасить свой портфель, в пустоту кулаком двигать. У него нет простых радостей жизни, простых моментов, он зажат. Такой человек полностью внутри себя, он полноценно не может взаимодействовать с обществом. Любой опытный педагог в классе всегда таких детей видит, нужно обращать внимание на это, чтобы в будущем не было каких-то проблем. У человека есть какая-то обида, которая может вылиться в агрессию», - отметила она.

Треш-стримерам нужно через суд запрещать пользоваться интернетом, заявил ранее председатель комитета Государственной Думы по молодёжной политике, руководитель платформы Добро.рф Артём Метелев в пресс-центре НСН.

