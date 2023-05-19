Парапсихолог объяснила, как выявить живодера
Алена Полынь призвала педагогов в школе обращать внимание на детей, которые не могут взаимодействовать со сверстниками.
Председатель организации по защите прав и свобод граждан «Фемида», парапсихолог Алена Полынь в пресс-центре НСН назвала признаки, которые помогут определить живодера.
«Живодер асоциален. Как правило, он не очень общительный, не общается со сверстниками. Он просто стоять и лупасить свой портфель, в пустоту кулаком двигать. У него нет простых радостей жизни, простых моментов, он зажат. Такой человек полностью внутри себя, он полноценно не может взаимодействовать с обществом. Любой опытный педагог в классе всегда таких детей видит, нужно обращать внимание на это, чтобы в будущем не было каких-то проблем. У человека есть какая-то обида, которая может вылиться в агрессию», - отметила она.
Треш-стримерам нужно через суд запрещать пользоваться интернетом, заявил ранее председатель комитета Государственной Думы по молодёжной политике, руководитель платформы Добро.рф Артём Метелев в пресс-центре НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: российские алмазы могут поставляться в другие страны
- Голикова заявила, что МРОТ в РФ будет повышаться опережающими темпами
- «Большая семерка» решила оставить российские активы замороженными
- «Обедненный уран»: Патрушев подтвердил появление радиоактивного облака над Европой
- Байден уйдет пораньше с обеда лидеров G7 из-за госдолга
- Патрушев описал последствия удачного завершения спецоперации
- Симоньян заявила, что ей прислали бандероль со следами взрывчатки
- Медведев назвал фон дер Ляйен гинекологом, которая прикидывается главой Евросоюза
- Страны G7 против участия в международных турнирах российских и белорусских спортсменов
- «Печальная»: Песков оценил ситуацию с контролем над вооружениями
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru