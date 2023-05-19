«Забрать деньги и славу»: В Госдуме призвали ограничить треш-стримерам доступ в интернет
Председатель комитета Государственной Думы по молодёжной политике Артём Метелев заявил, что решение должен принимать суд.
Треш-стримерам нужно через суд запрещать пользоваться интернетом, заявил председатель комитета Государственной Думы по молодёжной политике, руководитель платформы Добро.рф Артём Метелев в пресс-центре НСН.
«Люди, которые в Интернете совершают преступления в прямом эфире, их нужно выделить в отдельную статью. Сейчас с точки зрения права непонятно, кто такие треш-стримеры. Мы предлагаем, чтобы факт треш-стрима стал отягчающим обстоятельством, чтобы было больше ответственности. Если какое-то хулиганство на камеру, мы предлагаем штраф от 300 тысяч до двух миллионов. При повторном преступлении – уголовное наказание. У этих людей нужно забрать возможность использовать Интернет, ограничить доступ. Если суд признал человека треш-стримером, тогда нужно забрать доступ к Интернету, к социальным сетям. Эти люди делают это ради денег и популярности, и то, и другое нужно у них забрать», - отметил он.
В Telegram среди подростков набирает обороты тренд, посвященный издевательствам над животными, например, только в апреле появилось по меньшей мере 10 каналов, посвященных издевательствам и пыткам над животными. В погоне за лайками и хайпом живодеры избивают, душат и травят животных.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru