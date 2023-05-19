«Много живодеров!»: Парапсихолог назвала два типа волонтеров по работе с животными

Государство должно контролировать волонтерскую деятельность по заботе за животными, заявила председатель организации по защите прав и свобод граждан «Фемида», парапсихолог Алёна Полынь в пресс-центре НСН.

«Сегодня волонтеры делятся на две группы. Одни, забывая о себе и о своих детях, о безопасности, приносят этих животных домой, бывает 30-40 кошек, которые могут быть инфекционными. Это нужно ставить на государственные рельсы. То, что сейчас происходит, это беспредел. Другие зарабатывают на животных. Есть живодеры, которые больны психически и издеваются над животными, публично или непублично. Волосы встают дыбом. Штрафы и тюрьма на три года никак не вылечат этих людей, это не решение вопроса. Решение вопроса – поставить всю волонтерскую деятельность на государственные рельсы», - призвала она.

Госдума ранее одобрила новые правила обращения с бездомными животными. Закон «Об ответственном обращении с животными» прошел первое чтение в Госдуме. Эти изменения фактически предлагают узаконить эвтаназию бездомных животных, которым не найдут хозяев после отлова.

