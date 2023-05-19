«Много живодеров!»: Парапсихолог назвала два типа волонтеров по работе с животными
Алена Полынь отметила, что зачастую граждане вредят не только животным, но и себе.
Государство должно контролировать волонтерскую деятельность по заботе за животными, заявила председатель организации по защите прав и свобод граждан «Фемида», парапсихолог Алёна Полынь в пресс-центре НСН.
«Сегодня волонтеры делятся на две группы. Одни, забывая о себе и о своих детях, о безопасности, приносят этих животных домой, бывает 30-40 кошек, которые могут быть инфекционными. Это нужно ставить на государственные рельсы. То, что сейчас происходит, это беспредел. Другие зарабатывают на животных. Есть живодеры, которые больны психически и издеваются над животными, публично или непублично. Волосы встают дыбом. Штрафы и тюрьма на три года никак не вылечат этих людей, это не решение вопроса. Решение вопроса – поставить всю волонтерскую деятельность на государственные рельсы», - призвала она.
Госдума ранее одобрила новые правила обращения с бездомными животными. Закон «Об ответственном обращении с животными» прошел первое чтение в Госдуме. Эти изменения фактически предлагают узаконить эвтаназию бездомных животных, которым не найдут хозяев после отлова.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Патрушев описал последствия удачного завершения спецоперации
- Симоньян заявила, что ей прислали бандероль со следами взрывчатки
- Медведев назвал фон дер Ляйен гинекологом, которая прикидывается главой Евросоюза
- Страны G7 против участия в международных турнирах российских и белорусских спортсменов
- «Печальная»: Песков оценил ситуацию с контролем над вооружениями
- Протестующие попытались прорвать полицейский кордон в тбилисском аэропорту
- Ройзман назвал решение суда оправдательным приговором
- Патрушев обвинил США в координации убийств Дугиной и Татарского
- ВЦИОМ: уровень доверия россиян Владимиру Путину превышает 80%
- Зеленский прибыл на саммит Лиги арабских государств
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru