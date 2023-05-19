Активист «Молодой Гвардии» предложил создать телеграм-бот для жалоб на треш-стримеров

Молодежь нужно привлекать к борьбе с треш-стримерами, заявил координатор «Молодой Гвардии Единой России» по СФО Роман Гордеев в пресс-центре НСН.

«В решение проблемы должны включаться сами подростки, молодежь, как основная целевая аудитория стримов. Если молодежь получит механизм анонимной и оперативной передачи информации о нарушениях, количество нарушений будет снижаться. Например, можно создать телеграм-бот, куда подростки будут скидывать материал для проверки и блокировки. У нас в организации есть опыт такой деятельности», - объяснил он.

Треш-стримерам нужно через суд запрещать пользоваться интернетом, заявил ранее председатель комитета Государственной Думы по молодёжной политике, руководитель платформы Добро.рф Артём Метелев в пресс-центре НСН.



