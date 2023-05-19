«Не нужно бояться?»: К чему приведет право регионов усыплять бездомных животных

Регионам нужно дать свободу в правилах обращения с бездомными животными, так как на местах ситуация бывает разной, заявил председатель комитета по развитию туризма, предпринимательства, спорта и молодежной политики Государственного Собрания Республики Алтай Сергей Тимошенский в пресс-центре НСН.

«Я эту инициативу поддерживаю, потому что субъекты РФ очень разнообразны. Нужно положить на региональных коллег, чтобы они отрабатывали повестку с общественными организациями, зная ситуацию. Здесь не нужно бояться, что все региональные власти окажутся живодерами и будут это как-то использовать в нездоровых целях. Законопроект направлен на ответственное обращение с животными, но не ущемляет права жителей регионов», - отметил он.

Госдума ранее одобрила новые правила обращения с бездомными животными. Закон «Об ответственном обращении с животными» прошел первое чтение в Госдуме. Эти изменения фактически предлагают узаконить эвтаназию бездомных животных, которым не найдут хозяев после отлова.



