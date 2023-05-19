«Не нужно бояться?»: К чему приведет право регионов усыплять бездомных животных
Сергей Тимошенский заявил, что на местах лучше осведомлены о существующих проблемах с бездомными животными.
Регионам нужно дать свободу в правилах обращения с бездомными животными, так как на местах ситуация бывает разной, заявил председатель комитета по развитию туризма, предпринимательства, спорта и молодежной политики Государственного Собрания Республики Алтай Сергей Тимошенский в пресс-центре НСН.
«Я эту инициативу поддерживаю, потому что субъекты РФ очень разнообразны. Нужно положить на региональных коллег, чтобы они отрабатывали повестку с общественными организациями, зная ситуацию. Здесь не нужно бояться, что все региональные власти окажутся живодерами и будут это как-то использовать в нездоровых целях. Законопроект направлен на ответственное обращение с животными, но не ущемляет права жителей регионов», - отметил он.
Госдума ранее одобрила новые правила обращения с бездомными животными. Закон «Об ответственном обращении с животными» прошел первое чтение в Госдуме. Эти изменения фактически предлагают узаконить эвтаназию бездомных животных, которым не найдут хозяев после отлова.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россия с 1 июля возобновит регулярное авиасообщение с Кубой
- Один человек пострадал из-за обстрела Белгородской области
- Путин: Противники пытаются создать миграционные проблемы в России
- Путин назвал противников России недоумками
- Минобороны: нанесены удары по складам боеприпасов и военной техники ВСУ
- Российская ПВО сбила десять украинских дронов и семь снарядов HIMARS
- Роспотребнадзор: превышений радиационного фона в России не зафиксировано
- Эрдоган: Турция не готова к вступлению Швеции в НАТО
- Эрдоган объяснил согласие России продлить зерновую сделку
- Телеграм: Иран приблизили, Patriot сломали, а Зазу украли
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru