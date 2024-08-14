14.08.2024 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Квартира или частный дом. Что изменилось в льготной ипотеке с господдержкой»

Первого июля завершила свое действие программа ипотеки с господдержкой, которая была запущена в 2020 году в качестве меры поддержки строительной отрасли в пандемию коронавируса. Льготная программа позволяла заемщикам купить квартиру в новостройке, взяв кредит по ставке не более 8% годовых. Текущие рыночные ставки по кредитам начинаются от 17,5-18%. В июле 2024 банки выдали 40 тысяч льготных ипотек, это втрое меньше, чем месяцем ранее. Спрос во многом уходит в строительство частных домов и коттеджей.

Упало ли количество сделок по ипотеке?

Как изменились цены на жильё?

Какие меры поддержки для семей в жилищной сфере сейчас действуют и на каких условиях?

Есть ли льготные ипотечные программы для специалистов и жителей отдельных регионов?

Почему такое внимание уделяется развитию частного домостроения?

Выплата 450 тысяч многодетным для погашения ипотеки. Что это за программа, и кто может воспользоваться?

Как защитить права детей в жилищной сфере?

Как организовать комфортную среду дома и на улице для ребенка

Участники пресс-конференции:

Михаил Ковалев - директор Консультационного центра ДОМ.РФ ;

- директор Консультационного центра ДОМ.РФ Георгий Прозоровский - руководитель подразделения "Индивидуальное жилищное строительство "ДОМ.РФ"

- руководитель подразделения "Индивидуальное жилищное строительство "ДОМ.РФ" Наталья Куц заместитель начальника отдела по обеспечению деятельности Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка;

заместитель начальника отдела по обеспечению деятельности Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка; Никита Ешков - юрист в сфере недвижимости.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 9161077734

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



