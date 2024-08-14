Около 15% обращений в аппарат детского омбудсмена РФ связаны с жилищными условиями
Наталья Куц заявила НСН, что россияне чаще всего обращаются за помощью в случае реконструкции жилищного фонда и по поводу переселения из аварийного жилья.
Около 15% обращений россиян касаются урегулирования жилищных вопросов, заявила заместитель начальника отдела по обеспечению деятельности уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Наталья Куц в пресс-центре НСН.
«Мы заинтересованы в том, чтобы поддержать семьи в трудной ситуации и обеспечить соблюдение прав ребенка. У нас вопросы, которые касаются жилищных условий семей, всегда входят в топ-3 категорий обращений. В текущем году уже более 15% всех обращений – это именно вопросы, связанные с жилищными условиями. Обращаются по поводу реконструкции старого жилищного фонда, по поводу переселения из аварийного жилья, предоставления земельных участков многодетным семьям, обеспечения прав детей с инвалидностью. Конечно, по выплатам в 450 тысяч тоже есть вопросы», - отметила она.
Семьи, в которых с 1 января 2019 года родился третий и последующий ребенок, могут подать заявление на выплату 450 тысяч рублей для погашения ипотеки, сделать это можно через Госуслуги, заявил ранее директор Консультационного центра ДОМ.РФ Михаил Ковалев в пресс-центре НСН.
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