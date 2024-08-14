Сразу 110 «квадратов»: Названы преимущества частных домов над квартирами

Семьи с детьми все чаще выбирают для жизни загородные дома, наибольшей популярностью сегодня пользуются дома свыше 110 квадратных метров, заявил руководитель подразделения «Индивидуальное жилищное строительство» ДОМ.РФ Георгий Прозоровский в пресс-центре НСН.

«Застройщики сегодня озабочены созданием максимально комфортной среды в коттеджных поселках, которая близка к городской. Делаются безопасные детские площади, уделяется большое внимание образовательным учреждениям. Есть такой тренд в загородном строительстве, что обязательные удобства, привычные для города, появляются за городом. Частное строительство – это возможность выбрать для себя комфортный образ жизни, при этом получить именно то, что нужно вам. Здесь больше вариативность – и локация, и материалы, и планировка. Сейчас наиболее востребованы дома свыше 110 квадратных метров, четыре и более комнат. Это говорит как раз о размещении большой семьи», - отметил он.

С начала года было оформлено 90 тысяч кредитов на сумму более 450 миллиардов рублей для строительства частных домов, 14% всех ипотек приходятся именно на этот сектор, заявил ранее руководитель подразделения "Индивидуальное жилищное строительство ДОМ.РФ Георгий Прозоровский в пресс-центре НСН.



