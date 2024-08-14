Сразу 110 «квадратов»: Названы преимущества частных домов над квартирами
Георгий Прозоровский заявил НСН, что семьи с детьми все чаще выбирают для жизни загородные дома.
Семьи с детьми все чаще выбирают для жизни загородные дома, наибольшей популярностью сегодня пользуются дома свыше 110 квадратных метров, заявил руководитель подразделения «Индивидуальное жилищное строительство» ДОМ.РФ Георгий Прозоровский в пресс-центре НСН.
«Застройщики сегодня озабочены созданием максимально комфортной среды в коттеджных поселках, которая близка к городской. Делаются безопасные детские площади, уделяется большое внимание образовательным учреждениям. Есть такой тренд в загородном строительстве, что обязательные удобства, привычные для города, появляются за городом. Частное строительство – это возможность выбрать для себя комфортный образ жизни, при этом получить именно то, что нужно вам. Здесь больше вариативность – и локация, и материалы, и планировка. Сейчас наиболее востребованы дома свыше 110 квадратных метров, четыре и более комнат. Это говорит как раз о размещении большой семьи», - отметил он.
С начала года было оформлено 90 тысяч кредитов на сумму более 450 миллиардов рублей для строительства частных домов, 14% всех ипотек приходятся именно на этот сектор, заявил ранее руководитель подразделения "Индивидуальное жилищное строительство ДОМ.РФ Георгий Прозоровский в пресс-центре НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Режим ЧС ввели в Ингушетии из-за аномальной жары и засухи
- Сенатор Джабаров раскритиковал идею о доступе ООН в Курскую область
- Илон Маск назвал британское издание Guardian «помоечным» СМИ
- Суд в Москве начал рассматривать уголовное дело блогера Блиновской
- Захарова: ВСУ не добились главной цели при атаке на Курскую область
- Филиал Большого театра в Калининграде откроют до конца 2025 года
- СМИ: Авиакатастрофа с участием двух военных самолетов произошла во Франции
- МИД РФ: Россия вышла из Рамочной конвенции о защите нацменьшинств
- В тройке богатейших людей мира только американцы
- ВСУ за сутки потеряли на курском направлении до 270 человек и 16 единиц техники
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru