«14% всех ипотек»: Доля индивидуального строительства в России активно растет

С начала года было оформлено 90 тысяч кредитов на сумму более 450 миллиардов рублей для строительства частных домов, 14% всех ипотек приходятся именно на этот сектор, заявил руководитель подразделения "Индивидуальное жилищное строительство ДОМ.РФ Георгий Прозоровский в пресс-центре НСН.

«Если смотреть статистику, доля именно индивидуального строительства растет. На сегодняшний день доля индивидуального жилищного строительства - это порядка 90 тысяч кредитов на сумму более 450 миллиардов рублей. Порядка 14% всех ипотек выдаются именно на такое строительство частных домов. Это результаты семи месяцев 2024 года», - сообщил он.

Семьи, в которых с 1 января 2019 года родился третий и последующий ребенок, могут подать заявление на выплату 450 тысяч рублей для погашения ипотеки, сделать это можно через Госуслуги, заявил ранее директор Консультационного центра ДОМ.РФ Михаил Ковалев в пресс-центре НСН.

