Количество сделок по ипотеке после 1 июля снизилось в два раза, это связано с резким ростом выдачи накануне отмены льготной безадресной ипотеки, заявил юрист в сфере недвижимости Никита Ешков в пресс-центре НСН.

«Официальной статистики еще нет, но мы получили обратную реакцию рынка. Мы видим, что в целом количество сделок по ипотеке снизилось в два раза. Но в целом паниковать не стоит, никакого апокалипсиса не будет, потому что мы можем о двух факторах снижения количества сделок. Во-первых, это отмена безадресной льготной ипотеки. Во-вторых, в июне 2024 года мы увидели рекордный рост по объему выдачи – 788 миллиардов рублей. Рост тогда составил плюс 45-50%. Потенциальные заемщики как раз ожидали отмены льготной ипотеки. Надо также отметить сужение семейной ипотеки», - рассказал он.

Первого июля завершила свое действие программа ипотеки с господдержкой, которая была запущена в 2020 году в качестве меры поддержки строительной отрасли в пандемию коронавируса. Льготная программа позволяла заемщикам купить квартиру в новостройке, взяв кредит по ставке не более 8% годовых. Текущие рыночные ставки по кредитам начинаются от 17,5-18%. В июле 2024 банки выдали 40 тысяч льготных ипотек, это втрое меньше, чем месяцем ранее. Спрос во многом уходит в строительство частных домов и коттеджей.

