«Доступно семьям»: Цены на жилье после корректировки льготной ипотеки расти не будут

Цены на жилье после корректировки льготной ипотеки расти не будут, заявил директор Консультационного центра ДОМ.РФ Михаил Ковалев в пресс-центре НСН.

«Мы предполагаем, что цены расти каким-то очень интенсивным образом не будут. Динамика цен в условиях снижения спроса сохранится. Цены будут на уровне текущих значений, либо будут корректироваться, но в рамках общих рыночных условий – стоимость услуг, материалы и так далее. Что касается доступности жилья для семей, она сохраняется. Универсальная ипотека отменилась, но для семей семейная ипотека является все-таки основной. Более одного миллиона семей этой программой уже воспользовались. Новые условия программы не делают ее абсолютно недоступной, теперь программой могут пользоваться семьи, в которых есть ребенок до шести лет включительно, предусмотрены и другие льготные категории», - рассказал он.

Количество сделок по ипотеке снизилось в два раза, это связано с резким ростом выдачи накануне отмены льготной безадресной ипотеки, заявил ранее юрист в сфере недвижимости Никита Ешков в пресс-центре НСН.



