Раскрыт механизм выплат 450 тысяч рублей многодетным семьям на погашение ипотеки
Михаил Ковалев заявил НСН, что адресная мера доступна семьям, в которых с 1 января 2019 года родился третий и последующий ребенок.
Семьи, в которых с 1 января 2019 года родился третий и последующий ребенок, могут подать заявление на выплату 450 тысяч рублей для погашения ипотеки, сделать это можно через Госуслуги, заявил директор Консультационного центра ДОМ.РФ Михаил Ковалев в пресс-центре НСН.
«Для семей доступны не только ипотечные программы. Есть всякого рода выплаты, субсидии, предоставление земельных участков. Для многодетных семей предусмотрена выплата в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Это именно адресная мера, которая доступна семьям, в которых с 1 января 2019 года родился третий и последующий ребенок. Семья, у которой есть ипотека или появится, может этой выплатой воспользоваться. Это федеральная выплата по заявлению семьи. Семья может подать заявление через «Госуслуги», заявление рассматривается в течение недели. После этого выплата производится автоматически без дополнительного участия семьи», - рассказал он.
Количество сделок по ипотеке снизилось в два раза, это связано с резким ростом выдачи накануне отмены льготной безадресной ипотеки, заявил ранее юрист в сфере недвижимости Никита Ешков в пресс-центре НСН.
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