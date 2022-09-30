3.10.2022 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Курс валюты. Как фондовые рынки отреагируют на присоединение к РФ новых территорий?»

Российская валюта укрепляется по отношению к евро и доллару. Курс евро на Московской бирже в пятницу обвалился больше чем на 3 рубля и обновил минимум с 2014 года. Курс доллара упал на 3,91%, до ₽54,95. Аналитики отмечают, что давление на позиции доллара продолжают оказывать опасения участников торгов о скором введении санкций в адрес НКЦ, а также отключения ряда банков от системы SWIFT. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о вступлении в состав РФ четырёх новых территорий — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. О том, каких колебаний ждут на рынках и что будет с курсом валют, расскажут участники пресс-конференции:

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике Артем Кирьянов;

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов;

Директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам: 8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

