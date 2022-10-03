Экономист заявил, что ЕС не «замерзнет» зимой

«Конечно, Евросоюз этой зимой не замерзнет. Нефти и газа им хватит, чтобы, пусть и на пониженных уровнях температур в помещениях, эту зиму пройти. Возможны эксцессы в разных странах, могут быть и перебои с электроэнергией, но зиму они пройдут. А вот для промышленности энергоресурсов может не хватить. Если уже сейчас энергетические издержки в Германии и других странах уже в 7 раз выше, чем в США, мы можем говорить о последствиях. Эта зима будет гораздо страшнее с точки зрения рабочих мест, чем с точки зрения отопления помещения. Европейцам уже приходится платить в 10 раз больше, чем полтора года назад, газ будет очень дорогой, но при этом промышленность не выдержит нагрузку, что приведет к безработице. Зима будет иметь больше политические последствия», - сказал Колташов.

Ранее Международное энергетическое агентство предположило, что Европе предстоит столкнутся с беспрецедентным энергетическим кризисом ближайшей зимой, в связи с чем потребление газа необходимо будет урезать дополнительно на 13%.

