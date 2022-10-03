«Идет борьба»: Колташов об искусственном ослаблении рубля
Ослабление рубля так и не дали провести в желаемом масштабе, отметил в эфире НСН экономист Василий Колташов.
Банк России и правительство настаивают на том, что не будут искусственно обваливать рубль, однако Минфин требует его наибольшего ослабления, чтобы извлечь выгоду для экспортеров, заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в пресс-центре НСН.
«В отношении рубля у нас двухпартийная система. За первую ярко высказался ЦБ, заявив, что есть определенный рыночный курс рубля, и не задача Банка России и, видимо, правительства тоже, обваливать рубль искусственно. А Минфин сказал, что экспортеры страдают, что нужно ослабить рубль и сделать его выгоднее для экспортеров. Таким образом предлагается ударить по нашим покупателям, которые и без того пострадали в начале года. Борьба идет, немалое значение имеют социальные последствия искусственного ослабления рубля. Очевидно, что в желаемом масштабе это ослабление провести не дали – желание было за 70 рублей за доллар курс увести. Очевидно, что это было политическое решение», - сказал Колташов.
В свою очередь директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН отметил, что в России на сегодняшний день вообще нет средств для того, чтобы «обвалить» рубль.
«Смешно! У нас никто не может обвалить рубль! Нет для этого средств. У нас остановили движение капитала, остановили сделки нерезидентов – выводить свои капиталы, доллар из российской экономики они не могут. Кто будет выводить доллар из российской экономики? Импортеры, которые полгода страдали с цепочками поставок?», - указал Кабаков.
Ранее заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН отмечал, что курс доллара к концу года может составить от 60 до 80 рублей, при этом он не должен мешать российским экспортерам.
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