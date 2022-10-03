«Идет борьба»: Колташов об искусственном ослаблении рубля

«В отношении рубля у нас двухпартийная система. За первую ярко высказался ЦБ, заявив, что есть определенный рыночный курс рубля, и не задача Банка России и, видимо, правительства тоже, обваливать рубль искусственно. А Минфин сказал, что экспортеры страдают, что нужно ослабить рубль и сделать его выгоднее для экспортеров. Таким образом предлагается ударить по нашим покупателям, которые и без того пострадали в начале года. Борьба идет, немалое значение имеют социальные последствия искусственного ослабления рубля. Очевидно, что в желаемом масштабе это ослабление провести не дали – желание было за 70 рублей за доллар курс увести. Очевидно, что это было политическое решение», - сказал Колташов.

В свою очередь директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН отметил, что в России на сегодняшний день вообще нет средств для того, чтобы «обвалить» рубль.

«Смешно! У нас никто не может обвалить рубль! Нет для этого средств. У нас остановили движение капитала, остановили сделки нерезидентов – выводить свои капиталы, доллар из российской экономики они не могут. Кто будет выводить доллар из российской экономики? Импортеры, которые полгода страдали с цепочками поставок?», - указал Кабаков.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН отмечал, что курс доллара к концу года может составить от 60 до 80 рублей, при этом он не должен мешать российским экспортерам.

