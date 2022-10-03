«Не заменил доллар»: Россиян призвали отказаться от сбережений в юанях
В Китае идет замедление темпов роста экономики, особенно в реальном секторе, отметил в эфире НСН Василий Колташов.
Китайский юань на сегодняшний день ослабевает, не стоит воображать себе эту валюту как резервную, она не смогла заменить доллар, заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в пресс-центре НСН.
«Юань сегодня действительно ослабляется. Это серьезный вызов для тех, кто пытается вообразить себе юань в качестве новой резервной валюты. Такое воображение не доведет до добра: Китай вынужден адаптироваться к новым экономическим неблагоприятным условиям. Они состоят и в замедлении роста внутри китайской экономики, особенно в реальном секторе. В юани резервировать не получается. Юань доллар не заменил. Более того, все, что произошло в последние несколько месяцев, показывает, что США смогли усилить позиции доллара, одновременно с этим подрывая позиции фунта стерлингов, евро и йены», - сказал Колташов.
В свою очередь заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН согласился с Василием Колташовым и порекомендовал россиянам вообще отказаться от сбережений в юанях.
«Конечно, юань не будет и не может быть резервной валютой. Очень плохо себе представляю россиян, которые будут хранить сбережения в юанях. Этого вообще не надо делать, потому что мы не понимаем, что происходит в китайской экономике. Юань может пригодиться только тем, кто сегодня, избегая доллара и евро, будет осуществлять внешнеторговые операции через юань. Но это надо делать очень быстро, чтобы этот юань не задерживался в руках», - указал Кирьянов.
Ранее заместитель министра финансов России Алексей Моисеев отметил, что на смену «токсичным» валютам, таким как доллар и евро, придут валюты «дружественных» стран. По его словам, наиболее предпочтительны китайский юань и дихарм.
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