«Не заменил доллар»: Россиян призвали отказаться от сбережений в юанях

«Юань сегодня действительно ослабляется. Это серьезный вызов для тех, кто пытается вообразить себе юань в качестве новой резервной валюты. Такое воображение не доведет до добра: Китай вынужден адаптироваться к новым экономическим неблагоприятным условиям. Они состоят и в замедлении роста внутри китайской экономики, особенно в реальном секторе. В юани резервировать не получается. Юань доллар не заменил. Более того, все, что произошло в последние несколько месяцев, показывает, что США смогли усилить позиции доллара, одновременно с этим подрывая позиции фунта стерлингов, евро и йены», - сказал Колташов.

В свою очередь заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН согласился с Василием Колташовым и порекомендовал россиянам вообще отказаться от сбережений в юанях.

«Конечно, юань не будет и не может быть резервной валютой. Очень плохо себе представляю россиян, которые будут хранить сбережения в юанях. Этого вообще не надо делать, потому что мы не понимаем, что происходит в китайской экономике. Юань может пригодиться только тем, кто сегодня, избегая доллара и евро, будет осуществлять внешнеторговые операции через юань. Но это надо делать очень быстро, чтобы этот юань не задерживался в руках», - указал Кирьянов.

Ранее заместитель министра финансов России Алексей Моисеев отметил, что на смену «токсичным» валютам, таким как доллар и евро, придут валюты «дружественных» стран. По его словам, наиболее предпочтительны китайский юань и дихарм.

