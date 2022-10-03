Депутат Кирьянов предостерег ЦБ от двойного курса валют

Из-за инициативы Центробанка может сформироваться рыночный и нерыночный курс валют, отметил в эфире НСН Артем Кирьянов. 

Банк России начал формировать дополнительные процедуры установления курсов иностранных валют по отношению к рублю, при таком раскладе необходимо не допустить двойной курс, заявил заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.

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«Что касается денежно-кредитной, мы ожидаем медленного, но планомерного снижения ставки Центробанком. И вот сегодня была новость, что ЦБ формирует дополнительные процедуры установления курсов иностранных валют по отношению к рублю. Что это за процедуры и как будут для этого использоваться различные данные, мы еще поймем. Сразу возникает вопрос, не вызовет ли этой двойной курс – рыночный и нерыночный, и для каких расчетов какой. Думаю, в ближайшее время это коллеги разберут», - сказал Кирьянов.

Ранее Банк России разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю. Целью дополнительных процедур регулятор назвал более точное отражение ситуации на рынках.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ЦентробанкРоссия
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