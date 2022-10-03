Депутат Кирьянов предостерег ЦБ от двойного курса валют

Банк России начал формировать дополнительные процедуры установления курсов иностранных валют по отношению к рублю, при таком раскладе необходимо не допустить двойной курс, заявил заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.