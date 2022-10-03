В Госдуме допустили курс доллара в 70 рублей к концу года

«Большинство коллег в Госдуме и правительстве считают, что для бюджетного благополучия нужен более ослабленный курс рубля. Минэкономразвития в прогнозе дает цифру к концу года 66 рублей за доллар. Соответственно, есть большое количество дискуссий вокруг этой цифры. Весь диапазон, наверное, укладывается в 60-80. Именно в такой диапазон оценивают различные эксперты будущее рубля к доллару. Важно, чтобы курс был такой, чтобы не мешал российским экспортерам, чтобы функционировали те предприятия, которые могут традиционно что-то экспортировать», - сказал Кирьянов.

По его словам, российский импорт продолжает постепенно восстанавливаться. Так, отметил депутат, в части рыночных механизмов возможно достижение прогноза в 66-70 рублей за доллар к концу года.

«Если говорить об импорте, то я бы со сдержанным оптимизмом отнесся к нему. Логистические цепочки настраиваются и были какие-то провальные моменты, когда вдруг резко что-то перестало поставляться. В рамках нашего партийного проекта «Выбирай свое» мы отслеживаем логистику и видим, что импорт восстанавливается. Есть перспектива. В части рыночных механизмов прогноз 66-70 рублей к концу года достижим. Не думаю, что будут какие-то экстремальные колебания. Курс не будет расти неожиданно и быстро. Все панические настроения и ставки на рынке уже были сделали и свое отыграли», - резюмировал Кирьянов.

Ранее, 30 сентября, курс евро упал ниже 52 рублей впервые с 2014 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

