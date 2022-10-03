В Госдуме допустили курс доллара в 70 рублей к концу года
В части рыночных механизмов допустим прогноз и в 66-70 рублей за доллар к концу года, отметил в эфире НСН депутат Артем Кирьянов.
Курс доллара к концу года может составить от 60 до 80 рублей, при этом он не должен мешать российским экспортерам, заявил заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.
«Большинство коллег в Госдуме и правительстве считают, что для бюджетного благополучия нужен более ослабленный курс рубля. Минэкономразвития в прогнозе дает цифру к концу года 66 рублей за доллар. Соответственно, есть большое количество дискуссий вокруг этой цифры. Весь диапазон, наверное, укладывается в 60-80. Именно в такой диапазон оценивают различные эксперты будущее рубля к доллару. Важно, чтобы курс был такой, чтобы не мешал российским экспортерам, чтобы функционировали те предприятия, которые могут традиционно что-то экспортировать», - сказал Кирьянов.
По его словам, российский импорт продолжает постепенно восстанавливаться. Так, отметил депутат, в части рыночных механизмов возможно достижение прогноза в 66-70 рублей за доллар к концу года.
«Если говорить об импорте, то я бы со сдержанным оптимизмом отнесся к нему. Логистические цепочки настраиваются и были какие-то провальные моменты, когда вдруг резко что-то перестало поставляться. В рамках нашего партийного проекта «Выбирай свое» мы отслеживаем логистику и видим, что импорт восстанавливается. Есть перспектива. В части рыночных механизмов прогноз 66-70 рублей к концу года достижим. Не думаю, что будут какие-то экстремальные колебания. Курс не будет расти неожиданно и быстро. Все панические настроения и ставки на рынке уже были сделали и свое отыграли», - резюмировал Кирьянов.
Ранее, 30 сентября, курс евро упал ниже 52 рублей впервые с 2014 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,0 млн+30 085 / сут.
Умерли
387 тыс.+96 / сут.
Выздоровели
20,1 млн+46 992 / сут.
- Посла России вызвали в МИД Финляндии из-за референдумов
- «Без паники!»: Экономист объяснил новые процедуры ЦБ по установке курса валют
- Кадыров заявил об отправке своих сыновей в зону спецоперации на Украине
- Отстранённого хабаровского военкома отправили на Колыму
- Турецкий экономист призвал власти страны не поддаваться санкционным угрозам США
- Европе предрекли беспрецедентный энергокризис зимой
- В Ростовской области выполнили план по частичной мобилизации
- Экс-советник Пентагона допустил распад НАТО из-за стремления к конфликту с Россией
- Замглавы отделения ПФР получил четыре года колонии за взятку в 26 млн рублей
- Депутат Кирьянов предостерег ЦБ от двойного курса валют
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru