Экономист: Присоединение новых территорий к РФ не повлияло на фондовый рынок
Рынок и так сильно упал и находится в ожидании возможных новых санкций по нефти, отметил в эфире НСН Василий Колташов.
Присоединение ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей к России почти никак не повлияло на российский фондовый рынок, так как он давно «умер», заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в пресс-центре НСН.
«Присоединение четырех областей к России оказывает влияние на наш фондовый рынок, на американский и на рынок Евросоюза. Причем влияние это отличается. В случае с нашим рынком, конечно, воздействие является крайне минимальным, потому что рынок сильно упал, он находится в ожидании возможных новых пакетов санкций по нефти. Отсутствие влияния является демонстрацией того, что старый фондовый рынок российского периферийного капитализма просто умер, его нет. Он будет рождаться заново в новых условиях, но это будет зависеть уже от дальнейших результатов на Украине. Если там будет большой успех, если мы увидим сильные протесты в ЕС, которые могут привести и к восстаниям, то это будет положительно влиять на российский рынок», - сказал Колташов.
Ранее экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что российскому фондовому рынку ничего не угрожает в случае любых потрясений в конфликте с Украиной.
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