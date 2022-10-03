«Без паники!»: Экономист объяснил новые процедуры ЦБ по установке курса валют

«Первое, что могу сказать, - без паники. Центробанк мог сделать это заявление еще на прошлой неделе, потому что мы все ждали, каким образом будет осуществляться курсообразование на доллар и евро. ЦБ говорит о том, что есть внебиржевой курс, то есть межбанковский, и кросс-курсы. Например, останется у нас на Мосбирже юань-рубль, но при этом в Китае есть курс доллар-юань. Таким образом можно будет определять курс доллар-рубль, но он не будет биржевым. Второй момент - очень сильно расширяется влияние ЦБ на определение курсов. Многие догадывались, что, переориентируясь на ту финансовую модель, которая есть в Китае, мы в конечном итоге будем адаптироваться к этим условиям», - сказал Кабаков.

По его словам, бюджетное правило в России не работает, в связи с чем определение курсов валют во многом зависит от Центробанка.

«Вполне вероятно уже произошло то, что определение курсов во многом зависит от нашего ЦБ без учета бюджетного правила, которое у нас не работает, а будет работать с Нового года. Можно было бы прогнозировать, что курс доллара будет 30 рублей, потому что приток экспортной выручки, отсутствие оттока в виде импорта создают такие предпосылки… Ситуация может в корне измениться, когда у нас начнут снижаться цены на основные группы сырья, на нефть. Соответственно уменьшится и объем притока экспортной выручки. Без бюджетного правила мы получим двойной удар по российской экономике. Если курс будет определяться с учетом не биржевых площадок, а с учетом ведущих банков и кросс-курса, то роль ЦБ в определении курса еще больше увеличится и ожидаемый Минэком курс в районе 65 мы вполне вероятно увидим к концу года», - резюмировал Кабаков.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН отмечал, что Банк России начал формировать дополнительные процедуры установления курсов иностранных валют по отношению к рублю, а при таком раскладе необходимо не допустить двойной курс.

