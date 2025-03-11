12.03.2025 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Куклы в гробах: Как это сказывается на детской психике?»

В Госдуме призвали проверить детскую продукцию фирмы Monster High, а именно, кукол в гробах. Также внимание депутатов привлекли персонажи «Корпорации монстров», «Шрека», Хагги Вагги и часть кукол Барби. Вместо них депутаты предлагают создать игрушки, которые развивают традиционные ценности. Депутатов поддержал министр просвещения Сергей Кравцов. Он призвал создать в России специальный перечень разрешенных игрушек, как минимум, для детских садов, а также законодательно закрепить процедуру экспертизы игрушек, назвав существующую процедуру сертификации недостаточно эффективной.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Как законодатели контролируют рынок детских товаров?

Нужно ли законодательно запрещать «страшные» игрушки?

Как меняется рынок детских товаров?

Как игрушки влияют на детскую психику?

Какие игрушки опасны для детей?

Топ-5 самых популярных детских игрушек?

Что чаще всего заказывают детям на маркетплейсах?

Участники пресс-конференции:

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая;

Директор розничной сети Toy.ru Александр Смирнов;

Психолог, эксперт в области кризиса отношений Роза Гнедовская.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму:

https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



