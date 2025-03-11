12.03.2025 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Куклы в гробах: Как это сказывается на детской психике?»
В Госдуме призвали проверить детскую продукцию фирмы Monster High, а именно, кукол в гробах. Также внимание депутатов привлекли персонажи «Корпорации монстров», «Шрека», Хагги Вагги и часть кукол Барби. Вместо них депутаты предлагают создать игрушки, которые развивают традиционные ценности. Депутатов поддержал министр просвещения Сергей Кравцов. Он призвал создать в России специальный перечень разрешенных игрушек, как минимум, для детских садов, а также законодательно закрепить процедуру экспертизы игрушек, назвав существующую процедуру сертификации недостаточно эффективной.
В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:
- Как законодатели контролируют рынок детских товаров?
- Нужно ли законодательно запрещать «страшные» игрушки?
- Как меняется рынок детских товаров?
- Как игрушки влияют на детскую психику?
- Какие игрушки опасны для детей?
- Топ-5 самых популярных детских игрушек?
- Что чаще всего заказывают детям на маркетплейсах?
Участники пресс-конференции:
- Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая;
- Директор розничной сети Toy.ru Александр Смирнов;
- Психолог, эксперт в области кризиса отношений Роза Гнедовская.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 13:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму:
https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8