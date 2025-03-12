«Депрессия и травмы»: Психолог предупредила о последствиях «страшных» игрушек
Роза Гнедовская заявила НСН, что в пять-шесть лет дети интересуются страшилками, но покупать им «куклы в гробах» означает провоцировать депрессию в будущем.
Страшные игрушки приводят к развитию депрессии у детей в более старшем возрасте, заявила психолог, эксперт в области кризиса отношений Роза Гнедовская в пресс-центре НСН. Она призвала родителей анализировать, почему дети выбирают игрушки, которые так или иначе связаны со смертью.
«Дети в пять-шесть лет всегда интересуются страшилками, им интересно рассуждать о смерти. Это нормальный этап развития ребенка. Все зависит от того, в каком возрасте ребенок, который покупает куклы в гробу. Если ребенок интересуется такими игрушками, он может со временем впасть в депрессию. Это вредно, так как в будущем ребенок может получить травматический опыт. Надо спросить родителя, почему ребенок в данный момент хочет купить именно эту игрушку. Я не рекомендую в этом возрасте покупать такие игрушки в принципе. У нас есть нормальные игрушки, которые развивают мышление, конструкторы и так далее. Все эти страшилки вызывают внутреннюю агрессию», - объяснила она.
Психолог отметила, что ребенок легче может пережить свои страхи через игрушки, но на постоянной основе «куклы в гробах» не должны быть в его жизни.
«Ребенку легче контролировать этот процесс, пережить свой страх, если он видит куклу в гробу. Но суть в том, что здесь нет баланса. Зачем ребенку постоянно натыкаться на свой внутренний стресс при виде этой куклы? В школьном возрасте ребенку уже можно объяснить, что такое факт смерти. В восемь-девять лет уже можно открыто об этом говорить. Если ребенок будет постоянно в тревоге, это нездоровый элемент. Эта тревожность идет с глубокого раннего детства, проработать с психологом это не так просто потом», - заключила собеседница НСН.
Если государство хочет создать перечень разрешенных и запрещенных игрушек, необходимо четко прописать критерии, пока это не представляется возможным, заявил ранее директор розничной сети Toy.ru Александр Смирнов в пресс-центре НСН.
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